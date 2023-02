Nederland en België willen hulp reders om drugsmaffia te bestrijden

Container­sche­pen gewild doelwit van drugskar­tels: ‘Bemanning moet van cokehandel hebben geweten’

De politie verwijt de multinationals achter de enorme containerschepen weg te kijken voor hun rol in de wereldwijde cokehandel. Criminelen betalen makkelijk anderhalve ton voor informatie over hun containers met coke. Of ze vragen de bemanning van dergelijke schepen om voor aankomst in de haven drugs overboord te slingeren. Scheepvaartbedrijven zijn een gewild doelwit voor drugskartels.