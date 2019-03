Nederland en Rusland praten over aansprakelijkheid MH17-ramp

Opeens zwaaide een kind met een vuurwapen in haar snackbar: ‘Ouders, waar zijn jullie?’

26 maart TILBURG - Een gewapende overval komt, hoe triest ook, met grote regelmaat voor in Nederland. Vaak zijn de daders (jong)volwassen en bekenden van de politie. Maar soms, heel soms, blijkt een overvaller nog maar amper een puber. Het ongeloof bij de zondag overvallen snackbar in Tilburg is groot. ,,Waar zijn de ouders in dit verhaal?”