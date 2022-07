Nederland handelde onrechtmatig bij adoptie uit Sri Lanka: ‘Blij met erkenning dat controle heeft gefaald’

De Nederlandse staat heeft onrechtmatig gehandeld bij de adoptie van Dilani Butink uit Sri Lanka in 1992. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vanochtend bepaald. Het hof vernietigt een eerder vonnis van de rechtbank, die oordeelde dat de staat niet aansprakelijk gesteld kon worden voor gesjoemel bij de adoptie van Butink.

De staat en het adoptiebureau, stichting Kind en Toekomst, vertrouwden te veel op de autoriteiten in Sri Lanka en hadden meer moeten doen om problemen te voorkomen, aldus het gerechtshof. Ook omdat destijds bekend was dat misstanden plaatsvonden tijdens adopties uit Sri Lanka.

,,De stichting had meer moeite moeten doen om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de redenen voor afstand en over de afkomst van een te adopteren kind en had zij geen genoegen mogen nemen met de verschafte summiere informatie’’, aldus het gerechtshof. ,,De Staat had beter toezicht moeten houden en striktere, meer individuele controle-eisen moeten stellen.’’

Vrijwillig?

Butink spande een rechtszaak aan, omdat ze vindt dat de staat en stichting Kind en Toekomst, die haar adoptie in 1992 regelde, ernstige fouten hebben gemaakt. Het bemiddelingsbureau heeft niet onderzocht of de gegevens van de biologische ouders klopten en of ze haar vrijwillig ter adoptie hebben afgestaan.

Butinks Nederlandse adoptieouders reisden in 1992 naar Sri Lanka om een kindje op te halen. Dat bleek niet beschikbaar te zijn. Een tussenpersoon zorgde er daarna binnen korte tijd voor dat Butink geadopteerd kon worden. Zij was toen pas enkele dagen oud. Haar geboorte is in Sri Lanka nergens geregistreerd. Uit onderzoek blijkt dat haar geboortepapieren zijn vervalst. Daardoor kan zij haar biologische ouders niet opsporen.

Verjaard

De rechtbank in Den Haag oordeelde in 2020 dat frauduleuze praktijken rond haar adoptie zijn verjaard. En het was onmogelijk om vast te stellen of sprake is geweest van illegale adoptie. ,,De rechtbank kan niet vaststellen of haar adoptiepapieren ondeugdelijk zijn’’, aldus de rechter in het vonnis. ,,Evenmin of ze slachtoffer is van illegale adoptiepraktijken. We weten het niet.’’

Het gerechtshof vernietigt dat vonnis nu. Volgens het hof is een beroep op verjaring ‘onaanvaardbaar’. Butink was pas enkele dagen oud toen ze illegaal werd geadopteerd en kon dus onmogelijk binnen de termijn van 20 jaar een vordering indienen. Ze kwam er pas in 2015 achter dat haar geboortepapieren niet klopten en besloot na een onthullende uitzending van Zembla twee jaar later om juridische stappen te nemen.

,,De stichting heeft onvoldoende gedaan om de onzekerheid te voorkomen waarin Butink nu verkeert en heeft daarmee onrechtmatig jegens haar gehandeld’’, stelt het hof. De Nederlandse staat heeft vervolgens onvoldoende gedaan om te controleren of de adoptie via Kind en Toekomst volgens de regels is gegaan.

Niet verwacht

,,Ik had dit niet verwacht‘’, zegt Dilani Butink tegen deze site. ,,Toen de rechter begon met een een samenvatting en een paar keer het woord ‘onrechtmatig’ viel, dacht ik: ‘Wauw, ik heb gewonnen!’‘’

Het vonnis is voor haar een bevestiging van wat ze al jaren betoogt, namelijk dat er fouten zijn gemaakt bij haar adoptie. ,,De overheid en het adoptiebureau hebben niet goed gecontroleerd. Dit is een schending van mijn rechten. Ik ben superblij dat dat nu erkend wordt. Dit gaat over mij, over mijn zijn en over mijn niet-zijn wat betreft de informatie die niet klopt. Dat is heel belangrijk.‘’

Het adoptiebureau ging wel twee keer per jaar naar Sri Lanka om met de Kinderbescherming te praten, maar verzuimde illegale adopties te voorkomen. Haar dossier bij het bureau is heel summier en bevat alleen geboortepapieren die dus vals blijken te zijn. ,,De stichting zal het met de beste bedoelingen gedaan hebben, maar dat is niet goed genoeg‘’, zegt Butink. ,,Je kunt wel goede bedoelingen hebben, maar dat betekent niet dat je het goed doet.‘’

Butink is blij dat het hof stelt dat verjaring in haar zaak van tafel heeft geveegd. Ze hoop dat de staat het hierbij laat. ,,De zoektocht naar mijn biologische ouders loopt dood, dus met dit vonnis kan ik het in ieder geval afsluiten. Ik hoop dat het een opening biedt voor andere geadopteerden die ook erkenning willen en dat bij adoptiezaken verjaring nooit een issue meer zal zijn.‘’

