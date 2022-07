Nederland in Verzet trekt vreedzaam door Harderwijk: burgemeester opgelucht

Man (35) opgepakt na vermissing 13-jarig meisje waarvoor Amber Alert werd ver­stuurd

De politie heeft een 35-jarige man aangehouden in verband met de vermissing van de 13-jarige Marley gisteren in Lelystad. De politie verstuurde een Amber Alert naar aanleiding van de vermissing en was de hele dag bezig met een zoektocht naar het meisje.

13:03