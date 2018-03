'Nederland is alleen tolerant als je homo-zijn promoot'

Agent Peter vocht letterlijk om leven collega Bente: Ik dacht dat ze zou sterven

21:54 Agent Peter Drost knokte eerder deze maand letterlijk om het leven van zijn collega. Voor het eerst vertelt hij hoe het was, op de avond dat geprobeerd werd Bente te wurgen én daarna. Zelf is ze daar door haar verwondingen nog altijd niet toe in staat.