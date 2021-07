Nederland is landbouw-supermacht: vorig jaar voor 95,6 miljard euro geëxporteerd

Rotterdam­mer (25) bekent misbruik van jonge meisjes: ‘Je bent nu van mij’

6 juli Ze speelt nog met poppen en lego. Dat weerhoudt Jeffrey van B. (25) uit Rotterdam er niet van om een 9-jarige in 2019 over te halen voor de webcam allerlei seksuele handelingen te verrichten. Hij noemt haar in die periode zijn ‘slet’, blijkt dinsdag in de Rotterdamse rechtbank.