Nederland kreeg vorig jaar meeste asielverzoeken sinds 2015

Sedar Soares Twintig jaar na de sneeuwbal­moord op Sedar Soares doet de man die werd vrijgespro­ken zijn verhaal

Nooit sprak Gerald Henriquez met de media over de ‘sneeuwbalmoord’ op de 13-jarige Sedar Soares, waar hij van werd verdacht, maar waar het gerechtshof hem van vrijsprak. Nu, exact twintig jaar nadat de Rotterdamse jongen om het leven kwam en hernieuwd onderzoek naar zijn dood in volle gang is, spreekt hij ineens wel. Omdat hij het zat is dat de politie toch weer in zijn omgeving zit te wroeten. ,,Ik wil dat het stopt.”

28 januari