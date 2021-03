Nederland-Letland is grootste Fieldlab-experiment tot nu toe: ‘Waarom terwijl besmetting stijgt?’

Na een theatervoorstelling (van Guido Weijers, met 500 bezoekers), twee voetbalwedstrijden in de eerste divisie (met elk 1500 fans), een zakelijk congres, twee dancefestivals (binnen én buiten) en twee popfestivals (de laatste afgelopen weekend in Biddinghuizen met 1500 man), vult zaterdag de Johan Cruijff Arena zich met 5000 voetbalfans. Nederland-Letland is het negende en voorlopig grootste Fieldlab-experiment. Het is behalve een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor Oranje, ook een belangrijke test voor de grote evenementen die de komende maanden op de agenda staan: het EK voetbal (drie wedstrijden in de Arena) en het Eurovisie Songfestival (in Ahoy).