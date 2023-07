Nederland likt wonden na Poly: treinen bijna overal volgens schema, alle omgewaaide bomen opgeruimd

Storm Poly trok woensdag over het land en dat zorgde onder meer voor omgewaaide bomen op het spoor. Rondom Groningen waren er problemen en ook tussen Leiden en Haarlem moest ProRail aan het werk.

Arriva, dat onder meer trajecten rijdt in het noorden van het land, meldt dat ‘er geen gevolgen meer zijn voor de dienstregeling door de storm.

Wegverkeer

Op de wegen in Nederland is donderdagochtend bijna niets meer te merken van de storm van woensdag. Alleen op de A22 bij IJmuiden is nog één rijstrook dicht omdat daar omgevallen bomen moeten worden opgeruimd, zegt de ANWB. Er staat daardoor een korte file tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden.