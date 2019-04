‘Nederland moet haatprediker tegenhouden’

‘Drugs steeds vaker per post het land uit gesmokkeld’

5:56 De douane neemt steeds vaker drugs in beslag die in Nederland op de brievenbus zijn gedaan en voor landen buiten Europa zijn bestemd, meldt de Volkskrant. In een paar uur tijd onderschepte de douane onlangs elfhonderd brievenbuspakketjes die een zogenaamd 'afwijkend scanbeeld' vertoonden. Negen van de tien verdachte pakketjes bleken drugs te bevatten.