‘Nederland moet harder optreden tegen corruptie’

Het gaat onder meer om Ballast Nedam dat smeergeld betaalde aan Surinaamse en Saoedische autoriteiten om opdrachten in de wacht te slepen. De ING kreeg een boete omdat het onvoldoende optrad tegen witwassen via ING-rekeningen.

,,Er wordt te weinig opgetreden, zeker gezien de (open) economie die Nederland is’’, staat in een lijvig rapport van de OESO, de organisatie van ‘rijke landen’. Nederland is een handelsland met open grenzen en dat brengt risico’s met zich mee, schrijft de organisatie in Parijs.

Ontmoedigend

De OESO wijst erop dat Nederland tot nu toe alle zaken ook buiten de rechter om afhandelt. ,,Maar er is in Nederland geen goed juridisch kader om dat zo te doen.’’

Klokkenluiders

Den Haag heeft de laatste jaren wel maatregelen genomen om klokkenluiders beter te beschermen. ,,Maar we moeten nog afwachten of dat ook resultaat oplevert. Bovendien wordt de Nederlandse regelgeving nog hervormd om ook te voldoen aan de Europese regels.’’

De OESO verwijst in haar rapport expliciet naar het ontslag van een klokkenluider op de Nederlandse ambassade in Nigeria. Die trok aan de bel omdat de ambassadeur vertrouwelijke informatie over een corruptieonderzoek had doorgegeven aan Shell. De klokkenluider kreeg onvoldoende bescherming, aldus de OESO. ,,Dat is grote reden voor zorg.’’