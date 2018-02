'Nederland moet veel beter Nederlandse taalles geven’

Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)in een rapport dat maandag verschijnt. Niet alleen voor vluchtelingen en immigranten, maar ook voor expats en internationale studenten moet het niveau van het aangeboden Nederlands omhoog. ,,Mensen krijgen een inburgeringscursus aangeboden maar goede vervolgopleidingen zijn er nauwelijks,’’ zegt Hoogleraar Taalwetenschap Pieter Muysken.

Nederland is een meertalige samenleving geworden. En dat heeft aandacht nodig. Te meer omdat er in Nederland 2,5 miljoen mensen zijn opgegroeid met een andere taal naast het Nederlands. En aantal wordt volgens het instituut alleen maar groter. ,,In Duitsland verwacht iedereen van nieuwkomers dat ze goed de Duitse taal leren. In Nederland hopen we dat ze het ook kunnen, maar we stimuleren dat niet heel sterk.’’

Problemen

Dat steeds meer mensen de Nederlandse taal niet goed beheersen leidt tot tal van problemen in de samenleving. Denk alleen maar bij hulpverlening waar mensen zich moeilijk verstaanbaar kunnen maken. ,,Huisartsen kunnen over het algemeen prima Engels spreken. Maar een gesprek voeren op vakantie of met een patiënt is echt iets heel anders.’’