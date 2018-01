Nederland ontleest: vooral jongeren laten boek of e-book links liggen

Waar zo’n 90 procent van de 65-plussers nog graag leest, haakt de jonge generatie beetje bij beetje af, zo toont de studie aan. Zo las in 2016 slechts 40 procent van de tieners (13-19 jarigen) in hun vrije tijd, waar dat in 2006 nog 65 procent was. En besteedde nog slechts 49 procent van de jongvolwassenen (20-34-jarigen) er in 2016 tijd aan. Dat was tien jaar eerder nog 87 procent. Het SCP berekende deze percentages steeds over één week tijd.