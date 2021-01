Nederland ontwaakt na vlokdown: oostelijk deel van het land nog glad

VIDEO Sneeuw op komst: ‘Zondag wakker in witte wereld’

14 januari De kans dat Nederland zondagochtend wakker wordt in een witte wereld is aanzienlijk. Meteoroloog Leon Saris van Weerplaza voorspelt dat zaterdagavond op veel plaatsen de eerste sneeuwvlokken uit de lucht vallen. ,,In de nacht van zaterdag op zondag is zelfs een dun sneeuwdek te zien.”