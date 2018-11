Nederland paradijs voor foute goede doelen

Acht ton vergokken met donaties voor zieke kinderen; het nieuws over de vermoedelijke fraude bij Stichting Droomwens sloeg in als een bom. Het tast het vertrouwen in alle goede doelen aan. Maar zolang donateurs zelf niet goed opletten aan wie ze geld geven, hebben oplichters vrij spel.

Hoe kon het toch gebeuren? Zo veel geld ongezien wegsluizen in een paar jaar tijd. Handelde oprichter Koos van G. van Stichting Droomwens alleen? Of zijn er meer mensen bij betrokken? Het blijft twee dagen na zijn arrestatie nog steeds een raadsel, maar dat maakt de verbijstering er niet minder om.

Stichting Droomwens verkocht in heel het land kaarten, kwam langs met de collectebus en stond regelmatig bij vestigingen van bouwmarkten zoals Karwei en Gamma.

Ook die bedrijven zijn door de oplichting in een ongemakkelijke situatie terechtgekomen. ,,Ze belden vooraf met de vraag of ze bij ons mochten komen staan'', vertelt Annemarie van de Karwei in Schiedam. ,,Het hoofdkantoor beslist hierover, maar ik kan me voorstellen dat goede doelen hierdoor nu niet zomaar meer mogen komen.''

Ook de bedrijfsleider van de bouwwinkel in Barendrecht zegt voortaan voorzichtiger te zijn.

Gulle gevers

Dat goede doelen zo misbruik kunnen maken van gulle gevers verbaast hoogleraar strategische filantropie Lucas Meijs aan de Erasmus Universiteit niets. Iedereen kan morgen naar de notaris om een stichting op te richten die iets moois wil doen voor de wereld. Aanmelden bij een keurmerk of een fiscaal vriendelijk goed doel worden is op basis van vrijwilligheid. Oplichters doen dat dus liever niet, omdat ze dan kunnen worden gecontroleerd. ,,Ook in deze wereld zijn er altijd mensen die kwaad willen. Dat gebeurt nu eenmaal overal'', zegt Meijs.

Toch is de impact van oplichters in de goededoelenwereld vele malen groter dan wanneer ze op een digitale marktplaats actief zijn. Meijs: ,,Dan voelen alleen gedupeerden zich bedrogen, maar nu krijgen alle donateurs een tik. Het tast namelijk het algemene vertrouwen in goede doelen aan.''

Keurmerk

Niet voor niets proberen goede doelen met een speciaal keurmerk het kaf van het koren te scheiden. Dat lukt heel aardig, vinden ze bij Toezichthouder CBF. Zij hebben zicht op wat er met het gedoneerde geld gebeurt van 570 instellingen in Nederland. En die doelen samen beheren 80 procent van al het geld dat wordt opgehaald.

Stichting Droomwens was niet geregistreerd. Maar er waren wel verontrustende meldingen over binnengekomen, bevestigt woordvoerster Diana Dekker van CBF. ,,Die hebben we aan de politie doorgegeven, want we kunnen zelf geen actie ondernemen tegen stichtingen die zich niet bij ons hebben aangesloten.''

Uiteindelijk is het de politie die moet optreden tegen goede doelen die het vertrouwen van gulle gevers doelbewust beschamen. Maar voor het zover komt, is er vaak al een heel dossier nodig.

Vertrouwen

Donateurs moeten dus vooral kritisch naar zichzelf kijken om oplichtingspraktijken te voorkomen. ,,Geld geven doe je altijd in vertrouwen. Bijvoorbeeld omdat je die persoon kent en weet dat ze er goed mee omgaan. Als dat niet het geval is, moeten mensen zelf meer onderzoek doen om te achterhalen of het goede doel betrouwbaar is'', zegt hoogleraar Meijs.

Een erkend CBF-keurmerk is een goede graadmeter. Maar aan zo'n logo zijn soms hoge kosten verbonden en dat is precies de reden waarom sommige goede doelen dat niet willen. Maar ook dan zijn er volgens de hoogleraar subtiele aanwijzingen waarop je kunt letten.

Heeft de stichting een nummer van de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld? Zijn de bestuursleden onafhankelijk van de directeur? ,,Als die op hetzelfde adres wonen, zou ik argwaan krijgen.''