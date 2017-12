Nederland waagt zich aan de snowface challenge

Zondagavond ontstond de snowface challenge, het maken van een afdruk van je gezicht in de sneeuw. De 14-jarige Janneke Pouw uit Zutphen bedacht het. Binnen een dag is de challenge ineens razendpopulair. Tussen de gladde wegen en uitgevallen treinen door vinden we zo'n ijskoude opdracht maar al te leuk. Verslaggever Noël van Hooft doet voor hoe het precies werkt. Ook AD-lezers delen enthousiast hun 'snowfaces'.