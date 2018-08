'Nederland weert een op vijf Syriërs vanwege radicale sympathieën'

Toerisme groeit als nooit tevoren

0:00 Dat het toerisme in Nederland floreert, is de afgelopen tijd al vaker vastgesteld. Nieuwe cijfers van het CBS tonen nu aan dat er niet alleen steeds méér toeristen komen maar dat ze ook méér geld uitgeven. De waarde van het toerisme voor de Nederlandse economie is, zo stelt het CBS, over 2017 met 6,9 procent gestegen naar 82,1 miljard euro.