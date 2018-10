Nederland wordt steeds donkerder: lichtvervuiling neemt af

Video ‘Ik moest huilen, zoals zoveel mensen… We zijn ontslagen’

21:35 In het MC IJsselmeerziekenhuis in Lelystad was de sfeer vanmiddag die van een begrafenis. Daar werden de ruim 800 werknemers van het failliet verklaarde ziekenhuis bijeen geroepen en ontslagen. In verschillende groepen, achter elkaar, zodat het ziekenhuis kan doordraaien; de patiënten zorg blijven ontvangen.