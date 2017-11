Nederlanders vast op Bali: Onduidelijk wanneer we terug kunnen

Echt relaxed zitten de Amsterdamse Fatma Genc en haar vriend niet op het doorgaans zo prachtige Bali. De erupties van de vulkaan op Mount Agung gooien letterlijk en figuurlijk roet in het eten. ,,We zijn hier voor een bruiloft, maar heel veel gasten zitten vast en kunnen niet komen nu het vliegveld van Denpasar is gesloten.''



Ofwel in Australië, waar een deel van Gencs familie vandaan komt. Ofwel onderweg naar Bali. ,,Ik maak me het meeste zorgen om mijn moeder die nu op het vliegveld van Singapore zit. Het arme mens spreekt geen woord Engels en is ook nog eens haar koffer kwijt. Ze is nog nooit verder gevlogen dan Turkije. We hebben geen idee hoe ze verder reist.''



Ze heeft gelukkig een schoonzus die met haar meereist, alhoewel de twee net voor de vlucht werden gescheiden. ,,Geen idee waarom, maar mijn moeder vloog ineens op een ander tijdstip. Gelukkig zat ze naast een Nederlandse vrouw die haar heeft geholpen. De echtgenoot van die vrouw zat namelijk in hetzelfde vliegtuig als mijn schoonzusje. Zodoende hebben ze elkaar weer kunnen vinden. Zo verwarrend allemaal.''