Nederlanders vast op Bali: We kunnen alleen maar wachten

Echt relaxed zitten de Amsterdamse Fatma Genc en haar vriend niet op het doorgaans zo prachtige Bali. De erupties van de vulkaan op Mount Agung gooien letterlijk en figuurlijk roet in het eten. ,,We zijn hier voor een bruiloft, maar heel veel gasten zitten vast en kunnen niet komen nu het vliegveld van Denpasar is gesloten.''



Ofwel in Australië, waar een deel van Gencs familie vandaan komt. Ofwel onderweg naar Bali. ,,Ik maak me het meeste zorgen om mijn moeder die nu op het vliegveld van Singapore zit. Het arme mens spreekt geen woord Engels en is ook nog eens haar koffer kwijt. Ze is nog nooit verder gevlogen dan Turkije. We hebben net gehoord dat ze naar Jakarta vliegt, in haar eentje. Geen idee waarom en wat ze daarna moet doen.''



Het is volgens haar een chaos: ,,Ik hoor net dat meerdere mensen mails hebben ontvangen voor de vlucht naar Jakarta vlucht. In die mails kregen ze elkaars paspoortgegevens te zien. Dat kan écht niet.'' De KLM reageert vooralsnog nauwelijks, merkt Genc.



,,Op de heenreis vloog mijn moeder ineens op een ander tijdstip. Gelukkig zat ze naast een Nederlandse vrouw die haar heeft geholpen. De echtgenoot van die vrouw zat namelijk in hetzelfde vliegtuig als mijn schoonzusje. Zodoende hebben ze elkaar weer in Singapore kunnen vinden. Zo verwarrend allemaal.''

Volledig scherm De vulkaan op Mount Agung in Indonesië staat op uitbarsten. Daardoor zijn er geen vluchten van en naar Bali mogelijk. © AP

Biertje

Volledig scherm Fatma Genc zit met haar vriend op Bali, maar maakt zich meer zorgen over haar moeder die op het vliegveld van Singapore wacht op een vlucht. © Instagram Op het verlaten strand van Sanur trekt Lonneke Voets uit Den Bosch nog maar een biertje open. Vanwege het regenseizoen zijn er niet veel andere toeristen. Ze heeft nog precies één dag vakantie over, maar of ze morgenavond naar huis vliegt, is onduidelijk. ,,Ik heb wel contact gehad met Qatar Airways, maar zij kunnen ook weinig zeggen.''



Ze stapt voor de zekerheid morgen maar in een taxi naar het vliegveld. Dan kijkt ze daar verder. Voets: ,,Tja, het is voor mij niet het einde van de wereld. Het is natuurlijk veel vervelender voor alle mensen hier die hun huis en haard moeten achterlaten voor de dreiging van een uitbarsting.''



Het zijn vooral de bezorgde appjes uit Nederland die haar op de hoogte houden. ,,Ik wacht het gewoon af en kijk af en toe naar de vlucht updates'', aldus Voets.

Lees verder onder foto

Volledig scherm Lonneke maakte deze foto: de donkere wolken ontstaan door de vulkaanactiviteit. © Lonneke Voets

Veerpont

Genc, die ooit in puberserie SpangaS speelde, gaat morgen op zoek naar een mogelijkheid om alsnog naar Singapore te vliegen. De vlucht van haar vriend is morgen, maar het is onduidelijk of dat gaat lukken. ,,Wellicht kunnen we bij een veerpont komen om zo de oversteek naar een ander eiland te maken waarvandaan wel vluchten gaan.'' Als de vulkaan tot een echte uitbarsting komt, zijn zij in ieder geval goed voorbereid. ,,We hebben net een noodtas klaargemaakt waarin de hoognodige spullen zitten: paspoorten, wat kleding en dergelijke.''