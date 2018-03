Nederlanders voor het eerst in 10 jaar weer optimistischer over eigen land

Dit zijn enkele uitkomsten van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat besteedt hierin aandacht aan de stemming in Nederland en opvattingen over politieke en maatschappelijke kwesties. Het eerste onderzoek dateert van 2008.

Armoede

Hoewel het optimisme over de economie groot is, zijn er zorgen over de armoede. Op de vraag naar de grootste maatschappelijke problemen in ons land noemde 12 procent van de ondervraagden spontaan iets met armoede. In de vorige kwartalen was dat 7 procent.