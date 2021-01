Nederlanders zoeken naar creatieve uitwegen nu avondklok nadert: 'Wiens hond kan ik lenen?’

10-jarige Emma zit al bijna een jaar thuis: ‘Ik zou heel graag gevacci­neerd willen worden!’

17 januari Al sinds maart gaat ze tot haar grote verdriet niet meer naar school. Het risico dat Q-koortspatiëntje Emma van der Pluijm (10) door corona getroffen wordt, is te groot. In een open brief aan de regering vraagt Emma nu om vaccinatie.