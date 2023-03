Nederlands Forensisch Instituut legt messendatabase aan om steekpartijen beter te onderzoeken

De onderzochte messen zijn in beslag genomen bij fouilleer- of inleveracties in Oost-Nederland.

De messen worden volgens microsporenonderzoeker Martin Janssen ‘steeds groter’. Het gaat volgens hem niet om keukenmessen, maar om ‘messen met zaagkartels, kap- en zogenoemde Rambo-messen’. Ook zijn de initiatiefnemers van de database onder de indruk van de hoeveelheid in beslag genomen messen in Oost-Nederland, namelijk zo’n 900 in twee jaar tijd. Volgens hen is het idee dat messenbezit vooral in de Randstad voorkomt dan ook achterhaald.