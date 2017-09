Nederlands hulpteam wil dit weekend terugkeren van Sint Maarten

Rechter beslist of terminale Amir (10) bij ouders blijft

15:37 Vandaag begint de zitting voor de kinderrechter in Assen over de vraag waar de terminaal zieke Amir Mouradi (10) mag verblijven. Zijn ouders willen hun zoon zelf begeleiden in de laatste fase van zijn leven. Maar volgens de Kinderbescherming zijn zij hier niet toe in staat en wordt de jongen beter geholpen in een zorginstelling.