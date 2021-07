Nederlands OM neemt onderzoek naar de verdachten van doodschoppen van Carlo (27) op Mallorca over

Carlo Heuvelman was met vier vrienden op vakantie toen hij in de nacht van 13 op 14 juli werd aangevallen door een groep van minstens negen man. De aanleiding van die vechtpartij is onduidelijk. Carlo werd liggend op de grond nog meerdere keren geschopt. Hij belandde in het ziekenhuis en overleed enkele dagen later. Bijna alle verdachten stapten halsoverkop in het vliegtuig terug naar Nederland.