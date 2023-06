Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken

Met video ‘Het maakt niet meer uit in welk land criminelen zich schuilhou­den’: recherche heeft sleutelrol in de wereld

Opsporingsdiensten in heel de wereld azen op de honderden miljoenen berichten van criminelen die Nederland, samen met andere landen, heeft ontcijferd. Daarmee heeft de recherche een ijzersterke positie om misdaadkopstukken in het buitenland te laten oppakken. Recherchebaas Andy Kraag over het zaken doen met landen over de hele wereld, het oprollen van de Satudarah-top in een paar weken tijd en het meelezen bij andere criminelen: „Toen het over martelcontainers ging, moesten we ingrijpen.’’