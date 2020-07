Nederlandse jongen (14) overleden na bootongeluk met opblaasbare band in Kroatië

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag rond 13.00 uur bij het eiland Žut in het Nationaal Park Kornati, een eilandengroep voor de kust van Dalmatië. Vermoedelijk is de jongen van de band gevallen en door een golf met hoge snelheid tegen de zijkant van de boot geklapt met zijn hoofd. Twee familieleden, die op de speedboot zaten, zouden het ongeluk hebben zien gebeuren.



De jongen zou na het ongeluk naar het ziekenhuis in de stad Šibenik zijn gebracht, waar hij rond 17.00 uur is overleden. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten, aldus lokale media. Een autopsie moet de officiële doodsoorzaak nog uitwijzen, maar waarschijnlijk overleed de jongen aan ernstig hoofdletsel.



Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, wordt volgens lokale media nog onderzocht. Omdat het om een kind gaat, wil de politie in Kroatië niet meer details geven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de dood van de jongen niet bevestigen omdat de familie geen hulp heeft aangevraagd.