Nederlandse Loterij roept 1,5 miljoen klanten op om wachtwoord te resetten na verdachte activiteiten

Slachthuis Helmond langer dicht: ‘Is brandhaard of kan dat worden’

3:32 Slachthuis Van Rooi Meat in Helmond moet op last van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost tot 2 juni dichtblijven, nadat opnieuw medewerkers positief testten op het coronavirus. Dat maakte de Veiligheidsregio in de nacht van donderdag op vrijdag bekend.