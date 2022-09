Nederlandse mestuitzondering verdwijnt, 10.000 euro vergoeding voor getroffen bedrijven

De uitzonderingspositie waardoor Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan boeren in andere landen wordt vanaf 2023 gedurende drie jaar afgebouwd. Minister Henk Staghouwer (Landbouw) heeft hier een afspraak over gemaakt in Brussel.

Het is al langer duidelijk dat de Europese Commissie van de Nederlandse uitzonderingspositie, de zogenoemde derogatie, af wil. De vraag was wanneer en op welke manier. Volgens het conceptakkoord mogen de boeren die van de uitzondering gebruikmaken vanaf komend jaar minder mest uitrijden. Vanaf 2026 zijn de regels hetzelfde als in andere EU-landen. Er komt een financiële vergoeding voor boeren die anders moeten gaan werken.

Het gaat om 130 miljoen euro, zo'n 10.000 per getroffen bedrijf. Dat is niet voldoende alle schade te vergoeden, erkent minister Staghouwer. ,,Dat is geen mooie boodschap", zei hij.

De gevolgen van het afbouwen van de derogatie zijn groot voor melkveehouders. Sinds 2006 rijden Nederlandse boeren bijna 50 procent meer mest uit over hun land dan hun collega's in andere Europese landen. Dat komt omdat wij relatief veel klei- en veengrond hebben, waardoor mest minder in het grondwater terechtkomt. Toch hield Nederland zich niet aan de voorwaarden die verbonden waren aan de uitzonderingspositie. Zo moest de waterkwaliteit worden verbeterd, maar dat gebeurde niet. Daarom hing ingrijpen vanuit Brussel al langer in de lucht.

Het besluit volgt op maanden van ‘zeer intensieve gesprekken’ over de Nederlandse uitzonderingspositie. Nederland wilde dat boeren ‘niet in één keer voor grote aanpassingen’ in bedrijfsvoering zouden komen te staan.

Nederlandse boeren kunnen dit jaar 2022 nog volledige derogatie aanvragen voor het uitrijden van mest. De jaren daarna volgt een ‘geleidelijk afbouwpad’ tot en met 2025. Vanaf 2026 krijgen Nederlandse boeren geen uitzondering meer om meer mest uit te rijden dan 170 kilo per hectare, de zogenoemde derogatie. Nu nog rijden zo’n 18.000 boerenbedrijven zo'n 230 kilo uit.

Ook de vergoeding die Staghouwer nu belooft, zijn ook voorwaarden verbonden. Zo moeten boeren hun grasland in stand houden. Als zij iets zouden gaan verbouwen, bijvoorbeeld mais, komt Nederland weer in de knel met andere milieuregels.