Nederlandse plofkrakers wijken uit naar België

In de nacht van woensdag op donderdag vonden opnieuw twee plofkraken plaats in Vlaanderen, in de plaatsen Lommel en Lummen. Ooggetuigen van de kraak in Lummen hoorden de vluchtende daders met een ‘duidelijk Nederlands accent’ spreken. ,,Dat hebben meerdere bewoners verklaard'', bevestigt de burgemeester van Lummen, Luc Wouters.



Het aantal opgeblazen pinautomaten staat daarmee al op zeven dit jaar in België, zegt Isabelle Marchand van de Belgische bankenvereniging Febelfin. ,,Dat is ongekend. In de drie jaar hiervoor hadden we er in totaal maar twee. Voor ons is dit een nieuw fenomeen.’’



In Nederland vormen plofkraken al veel langer een probleem. In 2016 vonden er nog 79 plaats, vorig jaar 65. De banken hebben de afgelopen jaren zware maatregelen genomen: zo zijn de meeste pinautomaten uitgerust met zware kluizen en camerasystemen, en worden honderden automaten ’s nachts afgesloten met stalen platen.



,,We houden er rekening mee dat Nederlandse criminelen nu uitwijken naar ons land’’, zegt woordvoerder Pieter Strauven van het parket in Belgisch Limburg. Dat staat inmiddels in nauw contact met de Nederlandse politie. ,,We onderzoeken inderdaad of er een Nederlandse link is’’, zegt Marjolein Ruitenbeek van de Nationale Politie. ,,We delen informatie over aanpak en verdachten met onze Belgische collega’s.’’