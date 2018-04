Nederlandse politie haalt site met illegale porno uit de lucht

ANON-IB is een site waar wereldwijd pornografisch materiaal werd uitgewisseld. Op de site werden ook foto’s en video’s van vrouwen gedeeld die zonder het te weten zijn gefilmd. Daarnaast staat er mogelijk kinderporno op de site.

De korpsleiding van de Nederlandse politie wil tot donderdag 26 april niets zeggen over de operatie. Wie de site ANON-IB opzoekt op internet, ziet de volgende melding: ,,Het Anon-IB forum is door Cybercrime Teams van de Nederlandse politie voor nader onderzoek in beslag genomen, in verband met onderzoek naar strafbare gepleegde feiten.”

Servers in Nederland

Anon-IB is een website die geregistreerd is op de Seychellen. Volgens een artikel in Vice staan de servers in Nederland. De politie wil dat nog niet bevestigen. Morgen zal op politie.nl meer bekend worden gemaakt.

Verschillende actiegroepen op internet pleitten ervoor om de site offline te laten halen. Eén van hen is Katelyn Bowden van de groep BADASS Army (Battling Against Demeaning and Abusive Selfie Sharing), die opkomt voor slachtoffers van onbedoeld verspreide pornografie. ,,Deze site maakt het bewust heel moeilijk om plaatjes te verwijderen.”

Saunagate

De afgelopen maanden zijn steeds meer berichten naar buiten gekomen over privébeelden die, tegen de wil van de eigenaar in, openbaar zijn gemaakt. Zo kwamen er begin maart beelden op pornowebsite Xhamster van speelsters van de Nederlandse handbalploeg die zich aan het omkleden waren. Op de twee gelekte video's zijn ze volledig naakt te zien.