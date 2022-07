Nederlandse politie moet Gooise tieners in Knokke (B) in toom houden: ‘mijn vader heeft een advocaat’

Belgische badplaats waarschuwt Nederland­se onruststo­kers: ‘Ouders zullen aangeschre­ven worden’

De Belgische badplaats Knokke-Heist wil overlast met Nederlandse jongeren deze zomer absoluut vermijden. Volgens burgemeester Piet De Groote zijn ze in de stad beter voorbereid dan vorig jaar, toen het verschillende keren tot een confrontatie kwam tussen de feestende Nederlanders en de politie. ,,Al moeten we niet denken dat er sowieso problemen zullen zijn. Vorige zomer zaten we in een heel specifieke situatie”, zegt De Groote.

7 juni