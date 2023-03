Nederlandse skiër (28) overlijdt door lawine in Zwitserland, voor ogen van vrienden meegesleurd

Door een lawine in het zuiden van Zwitserland is maandag een 28-jarige Nederlander omgekomen. Het slachtoffer was met twee anderen op circa 3000 meter hoogte buiten de piste aan het skiën. Hij deed dat in de buurt van het Zwitserse dorpje Nendaz, vlakbij de grens met Italië en Frankrijk.

Het drietal werd rond het middaguur verrast door een lawine, vlak nadat ze de populaire bergtop Louettes Econdouè hadden bereikt. Eén van hen, de 28-jarige Nederlander, werd met enorme kracht meegesleurd. Zijn vrienden haalden hem snel onder de sneeuw vandaan en waarschuwden de hulpdiensten.

De Nederlander kreeg medische zorg en werd ter plaatse gereanimeerd door de reddingswerkers. Alle hulp mocht echter niet baten: de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De autoriteiten in Zwitserland zijn een onderzoek begonnen naar het incident, bevestigt de lokale politie.

Nendaz is een toeristisch dorp met veel restaurants en barretjes in het skigebied van Les 4 Vallées en is doorgaans zeer in trek bij Nederlandse gezinnen. Nendaz ligt centraal; ook andere skidorpen als Thyon 2000, Veysonnaz en Verbier zijn snel over de piste te bereiken, weet Wintersport.nl.

Dodelijke slachtoffers

Lawines in Oostenrijk, Zwitserland en Italië komen de laatste tijd geregeld voor. Alleen al in de Franse Alpen zijn de afgelopen tien dagen maar liefst 36 lawines gemeld. In februari van dit jaar kwamen zeker tien mensen om het leven door een lawine.

Zo werd in Oost-Tirol een 59-jarige bestuurder van een sneeuwschuiver dood aangetroffen onder een massa sneeuw. Verder werd het lichaam van een vermiste 62-jarige skiër in Kaunerberg gevonden onder de sneeuw en in Sankt Anton am Arlberg werden de lichamen van twee wintersporters van 29 en 33 jaar geborgen, meldde persbureau APA.

Ook kwamen een 17-jarige skiër uit Nieuw-Zeeland en een 55-jarige Duitser om het leven, en een dag eerder een 32-jarige Chinese man. Zij hadden zich ondanks waarschuwingen allen buiten de pistes begeven.

Het waarschuwingsniveau van vier op een schaal van vijf in Tirol weerhoudt veel wintersporters er niet van buiten de bewegwijzerde paden te wintersporten. De waarschuwingsdiensten uit de deelstaten Tirol en Vorarlberg roepen wintersporters daarom regelmatig op tot grote voorzichtigheid.

