Nederlandse skiër na vlucht 14 meter door lucht dodelijk verongelukt op piste

UpdateEen Nederlandse skiër is gisteren om het leven gekomen door een ongeluk op de piste in het Tiroler skigebied in het Oostenrijkse Sölden. Na een vlucht van 14 meter door de lucht, bleef hij bewusteloos liggen. Reanimatie hielp niet. Het gaat om een 50-jarige Nederlander die mogelijk uit Utrecht komt.

De 50-jarige man was met vijf familieleden in het onder Nederlanders populaire Oostenrijkse skigebied Sölden. Bij het afdalen van de zwarte piste op de Rettenbach gletsjer ging het mis. Op de plek waar professionele skiërs in oktober van het jaar vaak de reuzenslalomwedstrijd racen, is hij tijdens het afdalen tegen de houten markering aan geknald.

Veertien meter

Vervolgens vloog hij vervolgens veertien meter door de lucht alvorens hij op de grond terechtkwam. Daar bleef de man bewusteloos liggen. ,,Als het gaat om de pistenrandmarkering, dan hebben we het over de houten paaltjes met een blauw, rood of zwart rondje erop'', weet de in ski-ongevallen gespecialiseerde letselschadeadvocaat Stephan Wijnkamp. ,,In dit geval gaat om de zwarte piste.''

Helikopter

Door hevige mist kon een traumahelikopter op de plek waar de Nederlander neerstortte niet landen. ,,Helikopters hebben gisteren wel gevlogen tot een bepaalde hoogte. Alleen de Rettenbachgletsjer is hoog'', benadrukt Wijnkamp over de 2.674 tot 3.255 meter hoge gletsjer. ,,Als er een te dicht neveldek is, komt de helikopter er niet door omdat die op zicht vliegt. De reddingsdienst heeft wel geprobeerd de man per helikopter te bereiken. De reddingshelikopter is wel boven de wolken geweest, maar kon op de plek van het ongeval niet landen door de mist.''