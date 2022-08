Nederlandse uitgever zet verkoop Winnetou-boeken stop vanwege stereotypen

Tot voor kort maakte in Duitsland uitgever Ravensburger Verlag reclame voor verschillende nieuwe Winnetou-boeken - een voor acht jaar en ouder en een ‘eerste leesboek’ voor 7 jaar en ouder. De aanleiding voor die publicaties was een film die momenteel ook in de bioscopen draait. Activisten zetten op sociale media grote vraagtekens bij de stereotypen die in de publicaties naar voren komen.



Dat heeft de uitgever zich aangetrokken. In een gepubliceerde verklaring eerder deze week stond: ‘We hebben vandaag besloten om de verzending van de titels stop te zetten en ze uit onze collectie te halen. Wij danken u voor uw kritiek. Uw feedback heeft ons duidelijk gemaakt dat we de gevoelens van mensen kwetsen met de Winnetou-titels. Dat is nooit onze bedoeling geweest en het is ook niet verenigbaar met onze waarden. Daar bieden we onze oprechte excuses voor aan.’