Nederlandse vrouw (89) overleden na tweede besmetting met coronavirus

Een 89-jarige Nederlandse vrouw is eerder dit jaar overleden nadat ze voor de tweede keer was besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit een publicatie van Nederlandse wetenschappers, onder wie hoogleraar virologie Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam. Het zou wereldwijd het eerste officiële geval zijn van iemand die overlijdt na een herinfectie.

De vrouw leed aan een zeldzame vorm van kanker, Waldenström’s macroglobulinemia, die wel behandelbaar is, maar waarvan mensen niet kunnen genezen. De behandeling zorgt ervoor dat het immuunsysteem van mensen achteruitgaat.

Eerder dit jaar kreeg de 89-jarige vrouw het coronavirus onder de leden, maar ze werd na een ziekenhuisopname van vijf dagen ontslagen. Ze had toen alleen nog last van blijvende vermoeidheidsklachten.

Bijna twee maanden later, net nadat ze met een nieuwe chemobehandeling was begonnen, kreeg de vrouw last van koorts, hoesten en kortademigheid. In het ziekenhuis werd ze opnieuw positief getest op het coronavirus. Op dag vier en zes werd ze gecontroleerd op antistoffen tegen het virus, maar die bleken niet aanwezig. Op dag acht verslechterde haar toestand, schrijven de onderzoekers. Twee weken later stierf de vrouw.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Genetische samenstelling

Analyses van het virus dat bij de vrouw werd aangetroffen tonen volgens de Nederlandse wetenschappers aan dat de genetische samenstelling van het virus bij de eerste en tweede infectie zodanig anders was, dat het wel om een herinfectie móet gaan. En dus niet om virusdeeltjes die nog in het lichaam waren achtergebleven. De vrouw is in de periode tussen haar twee ziekenhuisopnamen overigens niet getest op het coronavirus.

Het was al bekend dat er in Nederland herbesmettingen hadden plaatsgevonden. Eind augustus stond de teller op vier, allemaal oudere patiënten. Twee daarvan kwamen uit de regio Tilburg.

Pas 23

Tot nog toe zijn wereldwijd pas 23 officiële herbesmettingen met corona bekend, stelt BNO News. Volgens virologen moeten we niet al te bang zijn voor het fenomeen. ,,Want je ziet dat bij alle luchtwegvirussen", zei hoogleraar moleculaire virologie Ron Fouchier zaterdag nog tegen deze site. ,,Een gemiddeld persoon is voor lange tijd immuun. Maar je hebt altijd extremen. Ik ben ervan overtuigd dat veruit het grootste deel van de mensen die het coronavirus heeft opgelopen, voorlopig immuun is. Dus van massale herbesmettingen krijgen we deze winter geen last.’’

Bekijk al onze video’s over het coronavirus: