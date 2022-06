Nederlandse vrouwen strijdbaar na schrappen abortusrecht VS: ‘Ook hier nog veel te winnen’

Het schrappen van het federale recht op abortus in de Verenigde Staten, zorgt ook in Nederland voor veel ontsteltenis. Om Amerikaanse vrouwen te steunen wordt een nieuwe demonstratie gepland, maar het moment wordt ook aangegrepen om te strijden voor nog betere toegang tot abortus in ons land.

,,Dit nieuws is heel verdrietig en het raakte me diep, maar er komt tegelijkertijd ook nieuwe energie vrij om de regels in Nederland rondom abortus nog beter te organiseren”, zegt voorzitter Eva de Goeij van de eerste belangenorganisatie voor anticonceptie, vrije keuze en abortus (Ava).

Door het besluit van het Hooggerechtshof in Amerika mag elke staat nu apart wetgeving over abortus opstellen. Enkele conservatieve staten gingen al snel na het besluit van het Hooggerechtshof over tot een abortusverbod. En dat kort nadat in Nederland de regels rond abortus juist voor het eerst in veertig jaar werden versoepeld. De verplichte vijf dagen bedenktijd, werd hier geschrapt.

Waarschijnlijk al komend weekend is er een demonstratie ergens in ons land om stil te staan bij de situatie in Amerika. Het is de tweede actie die onder meer Annemieke van Straalen organiseert. Vorige maand stond ze met duizenden deelnemers in Amsterdam, in de hoop iets voor de Amerikaanse vrouwen te kunnen betekenen. Om te laten zien dat er wereldwijd werd meegeleefd. Dat is bij de eerstkomende actiedag wederom het belangrijkste doel. ,,Maar we moeten ook in Nederland nu doorpakken om abortus nog beter te regelen”, zegt Van Straalen.

Nu veel vrouwen in veel Amerikaanse staten het recht op abortus verliezen, is dat niet het moment om achterover te leunen, vindt ook De Goeij. Integendeel. ,,De situatie is in Nederland heel anders. Gelukkig. Maar we moeten ook hier op onze hoede zijn, dat de teugels juridisch niet worden aangetrokken.”

Volgens De Goeij en Van Straalen is er nog steeds een groot wettelijk probleem in Nederland. Abortus valt onder het Wetboek van Strafrecht. Dat levert allerlei praktisch gedoe op, maakt de toegang tot abortus moeilijker, helemaal voor mensen die niet verzekerd zijn. En het is symbolisch ook een heel verkeerd signaal, vinden deze twee vrouwen. Het criminaliseert vrouwen die kiezen voor abortus, terwijl ze gewoon zorg willen.

Ook sociaal gezien is er in Nederland nog veel te winnen, zegt De Goeij. ,,Mensen praten niet veel over hun abortuservaring. Vrouwen kunnen daardoor het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. Zolang er een taboe is, kan dat een drempel zijn om een kliniek binnen te stappen.”

