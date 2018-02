Nederlandse winkeliers gaan de strijd aan met winkeldieven

Camerabeelden

In overleg met het ministerie van Justitie is de belangenorganisatie van de winkeliers bezig met het opzetten van een gestructureerde aanval op het 'mobiel banditisme'. ,,Daarbij hoort het plan om camerabeelden van verschillende winkels samen te brengen op een centraal punt'', zegt Bert van Steeg, secretaris Winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland. ,,Maar ook willen we bijvoorbeeld een speciale taskforce in het leven roepen om zich hiermee te bemoeien en overleggen we met het Openbaar Ministerie over de mogelijkheid van het sneller berechten van bendeleden.''



Het project staat momenteel nog in de kinderschoenen, maar volgens Van Steeg bespreekt Detailhandel Nederland momenteel de plannen met 'enkele grote winkelketens'. De organisatie probeert het dit jaar nog te lanceren.



De belangenorganisatie waarschuwde gisteren nog voor een nieuwe golf van plofkraken en winkelovervallen, mede door een gebrek aan politiecapaciteit. Ook maakt Detailhandel Nederland zich zorgen om het toenemende gebruik van zware explosieven bij plofkraken. ,,In meer dan 70 procent van de gevallen in 2017 werden explosieven gebruikt. Deze toename van geweld zorgt voor een groter gevaar voor de omgeving en voor grotere schade aan winkels'', aldus Van Steeg. Vooral in de grote steden neemt het aantal winkelovervallen weer toe, stelt Detailhandel Nederland.