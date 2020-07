Nederlandse ziekenhuizen plaatsen ‘kleinste draadloze pacemaker ter wereld’

De Micra-pacemaker van ontwikkelaar Medtronic wordt sinds 2015 in Nederland gebruikt en is naar eigen zeggen ‘de kleinste draadloze pacemaker ter wereld’. De eerste generatie was volgens het bedrijf slechts geschikt voor 16 procent van de patiënten; met de vernieuwde versie kunnen meer dan twee keer zoveel mensen geholpen worden. ,,Het eerste type kon in één hartkamer meten”, legt Nicole Velthuis van Medtronic uit. ,,Zijn nieuwe broertje kan ook patiënten helpen die in beide kamers met hartritmestoornissen kampen.”

Volledig scherm De Micra-pacemaker van ontwikkelaar Medtronic wordt sinds 2015 in Nederland gebruikt en is naar eigen zeggen ‘de kleinste draadloze pacemaker ter wereld’. © Micra

Minder ingrijpend

Een klassieke pacemaker wordt op de borst onder de huid geïmplanteerd en met twee vastgemaakte draadjes verbonden met het hart. Het exemplaar van Medtronic is volgens de makers 90 procent kleiner. De artsen plaatsen het apparaat via een bloedvat in de lies, rechtstreeks bij het hart. ,,Hierdoor is de operatie veel minder ingrijpend, wat van meerwaarde is voor mensen met een kwetsbare gezondheid”, vertelt Velthuis. Het herstel na de ingreep is korter, zegt ze. Daarnaast is de minipacemaker niet zichtbaar vanaf de buitenkant.

In het buitenland is de nieuwe variant, die minimaal tien jaar mee moet gaan, al door verschillende ziekenhuizen geplaatst. Nederland had deze week de primeur met implantaties in het Amsterdam UMC, het LUMC in Leiden en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. De eerst ingrepen zijn volgens Velthuis goed verlopen.

,,In Amsterdam ging het om een patiënt met een kwetsbare gezondheid, waarbij de arts echt gewacht heeft tot deze pacemaker beschikbaar was.” In Leiden werden donderdag drie operaties uitgevoerd. ,,Onder meer bij een patiënt met artrose in de schouder; een traditionele pacemaker zou de bewegingsvrijheid beperken.” Het St. Antonius Ziekenhuis gebruikte nog een nieuwe technologische vondst: de ‘chirurgische slimme bril’, waarmee experts van buiten het ziekenhuis betrokken kunnen worden bij een operatie voor advies en ondersteuning.

Wereldwijd zijn sinds 2015 zo’n 35.000 minipacemakers geïmplanteerd. Medtronic, een Amerikaans bedrijf met een vestiging in Eindhoven, werkt aan een derde type, al is dat onderzoek nog in ‘de prille beginfase’.

Volledig scherm De artsen plaatsen het apparaat via een bloedvat in de lies, rechtstreeks bij het hart. © Micra

