Nee, genderdiversiteit is geen modeverschijnsel, de oudere generatie had er te weinig oog voor

Pride Amsterdam is deze week in volle gang, en dat is goed zichtbaar in onze hoofdstad. Het typische toeristen-volk heeft plaatsgemaakt voor een bonte verzameling paradijsvogels die Amsterdam de nodige kleur en glitter geven. ‘Be who you are, love who you want’, is het thema van Pride 2022. Waar de strijd van Pride de afgelopen jaren vooral ging over seksuele identiteit, ligt de focus dit jaar op genderdiversiteit. ‘Er mogen zijn zoals je je voelt, zonder opgelegde norm van buitenaf’, luidt de boodschap waarmee de organisatie duidelijk een nieuwe generatie aanspreekt. Want naast homomannen, dragqueens, transgender personen en lesbiennes zie ik opvallend veel jonge mensen die zich niet laten vangen in gender- of geaardheidshokjes.