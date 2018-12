‘Nee’ uit Brussel zet opening Lelystad Airport onder grote druk

Híer stuurt PostNL de brieven heen waar op staat: ‘voor de Sint’

13:15 Een envelop geadresseerd aan ‘Sinterklaas, Madrid’. Meer niet. Waar gaat die heen? Voor kinderen is er geen twijfel mogelijk: die gaat rechtstreeks naar de riante woning van Sinterklaas in Spanje. Maar voor PostNL, dat de brief in zijn sorteercentrum krijgt, is het lastiger. Gelukkig is er al twintig jaar een mooie oplossing.