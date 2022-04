Neef van Piet (66) stierf bij drama in Waddinxveen: ‘Ik had eerder mijn hand moeten uitstrekken’

Zijn neef Piet Klee heeft er ‘zeer slecht van geslapen’, vertelt hij in zijn huis, op een steenworp afstand van de woning van het echtpaar. ,,Ik heb het er verschrikkelijk moeilijk mee. We hebben praktisch in dezelfde wieg gelegen. Zoiets zagen we zeer beslist niet aankomen. Wat was hij voor man? Hoe moet ik dat zeggen...” Klee houdt een pauze, en draait een shagje.