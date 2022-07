Neelie Kroes is alles wat verkeerd is aan de oude politiek

‘Neelie Kroes lobbyde in het geheim voor Uber ondanks verbod’

Oud-Eurocommissaris en VVD-prominent Neelie Kroes lobbyde in 2015 en 2016 voor het Amerikaanse bedrijf Uber. Dit terwijl de Europese Commissie haar expliciet verboden had een functie bij het bedrijf aan te nemen. Dat concludeert het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten, dat gelekte stukken doorgespeeld kreeg van de Britse krant The Guardian.

