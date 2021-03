'Negatief reisadvies tot 15 april; zwemles weer na medio maart’

De besluiten zijn nog niet definitief. Maandag hakt het kabinet de knoop door. Daarna volgt een persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Het is al duidelijk dat daar geen echte versoepelingen worden aangekondigd. Het gaat hooguit om aanpassingen, zeggen ingewijden.

Lees ook Avondklok tot 30 maart, versoepelingen liggen moeilijk in Catshuis

Al in november werd voor de meeste landen een negatief reisadvies afgegeven. Alleen voor het Caribisch deel van het koninkrijk gold dat toen nog niet. Vanaf half december zette het kabinet alle landen in de wereld op ‘code oranje’. Dat negatieve reisadvies zou tot medio maart duren, maar dat wordt nu verlengd. De besmettingscijfers zijn nog niet goed in Nederland, net zoals elders.

Wel zou Rutte maandag willen aangeven dat - als het beter gaat met het aantal coronabesmettingen - meer mogelijk kan worden in de meivakantie en zeker in de zomer. De Jonge en het RIVM verwachten dat begin juli iedere volwassene in Nederland kan zijn gevaccineerd, in ieder geval met één prik. Dat geeft volgens hun al veel meer perspectief op allerlei vrijheden.

Punt van zorg

Het verbod op zwemlessen voor kinderen is al langer een punt van zorg. Het is riskant dat hierin een achterstand ontstaat vanwege het verdrinkingsgevaar. Lessen worden na 15 maart volgens de bronnen weer toegestaan met inachtneming van bepaalde maatregelen. Welke dat precies zijn, wordt nog bekendgemaakt.

Ook de avondklok blijft in ieder geval de volle maand maart nog van kracht. Versoepelingen kunnen pas als de epidemiologische situatie het toelaat. Het Catshuisoverleg dat zaterdag plaatsvond heeft niet geleid tot groen licht voor versoepelingen van het coronabeleid.

Er liggen drie grote onderwerpen op tafel waarover versoepelingen op de middellange termijn denkbaar zijn. Het hoger onderwijs kan gedeeltelijk weer toegankelijk worden voor studenten. De buitenterrassen zouden rond het eerste weekend van april met Pasen weer open kunnen. En de detailhandel zou meer ruimte kunnen krijgen. Maar voor alle drie de onderwerpen geldt dat de coronacijfers er beter uit moeten zien.



Afgelopen etmaal heeft het RIVM 4567 nieuwe coronabesmettingen genoteerd. Dat is meer dan het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemiddeld 4507 besmettingen per etmaal. Zaterdag was het aantal besmettingen 5356 (gecorrigeerd).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tegemoetkoming horeca geen optie

Een tegemoetkoming aan de horeca door de terrassen te openen lijkt voor Pasen helemaal geen optie. Een betrokkene zegt: ,,Kijk eens wat er gebeurt bij mooi weer. Dan kruipen ze dus op elkaar in het park en op een terras kunnen ze 1,5 meter afstand houden.’’ Maar de weersomstandigheden zien er voorlopig niet goed uit.

Over de avondklok is geen echte discussie. Die loopt volgende week maandag af en wordt zoals minister Grapperhaus vrijdag na de MCC al zei, waarschijnlijk verlengd. Ook de heropening van sportscholen lijkt nog een brug te ver. Kleine versoepelingen waaraan wordt gedacht zijn meer sportmogelijkheden voor volwassenen. De versoepelingen gaan mogelijkerwijs pas eind maart in.

Bekijk hier al onze video’s over de lockdown: