Negen maanden cel voor vastgoedbaas Muermans

‘Foto’s met oortjes kunnen wel, maar blote borsten beter niet’

14:06 Sonja Heijkamp ondervindt als projectcoördinator mediawijsheid wat er mis kan gaan als jongens en meiden met een laag IQ online gaan. Volgens haar is er sprake van ‘heel veel verborgen problematiek’. ,,Als de politie een melding krijgt van een slachtoffer op internet houden zij niet bij: is het iemand met of zonder verstandelijke beperking.’’