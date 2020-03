Negen procent van geteste patiënten in Brabantse ziekenhuizen besmet

Uit een steekproef onder 200 patiënten die al in ziekenhuizen in Noord-Brabant liggen, is gebleken dat negen procent besmet is met het coronavirus. De patiënten hadden al lichte klachten voordat ze werden getest.

Dat blijkt uit de nieuwste dagelijkse cijfers van het RIVM, over de opmars van het coronavirus in Nederland. Van 6 tot en met 8 maart werden 1097 medewerkers in ziekenhuizen in Noord-Brabant getest. Bekend was al dat 3,9 procent inderdaad het coronavirus bleek te hebben. De percentages verschillen per ziekenhuis.

Daarnaast werden ook 200 patiënten getest. Van deze patiënten bleek gemiddeld negen procent het virus te hebben. De mensen die getest zijn, hadden al klachten.

Vandaag werd duidelijk dat op dit moment 121 nieuwe mensen positief zijn getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positieve testen op 503. Het aantal nieuwe positieve testen is hoger dan de afgelopen dagen. Een deel van de toename is te verklaren door het zorgonderzoek onder ziekenhuismedewerkers en -patiënten dat de afgelopen dagen in Noord-Brabant is uitgevoerd. Daarnaast is er een vijfde persoon aan de ziekte overleden. Het gaat om een persoon van 68 die al aan een andere ziekte leed.