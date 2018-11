Negentien blokkeerfriezen in hoger beroep

De groep Friezen blokkeerden vorig jaar de snelweg A7 tijdens de sinterklaasintocht in Dokkum. Ze wilden daarmee de anti-Zwarte Piet-demonstranten tegenhouden die op weg waren naar de Friese plaats.

De meesten kregen een taakstraf van 120 uur opgelegd door de rechtbank in Leeuwarden. De hoogste straf was voor aanvoerster Douwes, vanwege opruiing: een taakstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf.



De rechtbank verweet haar dat ze een oproep op Facebook plaatste om de anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden, waarmee ze opriep tot het plegen van een strafbaar feit. Hoewel ze na een verzoek van de politie die oproep later van Facebook verwijderde, bleef ze zich wel actief bemoeien met de actie.

Beroep

De negentien die in hoger beroep gaan, zetten onder meer hun vraagtekens bij het medeplegen. ,,Voor medeplegen is namelijk een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachten nodig. De enkele aanwezigheid op de snelweg maakt hen volgens de verdediging nog niet tot medepleger”, aldus hun advocaat Tjalling van der Goot.

Voor Douwes geldt volgens hem dat zij van bijna alle feiten is vrijgesproken. ,,Zij is enkel veroordeeld wegens opruiing, maar daarbij vrijgesproken van opruiing tot geweld. In de kern gaat het bij Jenny Douwes dus om een veroordeling wegens een ‘uitgeklede’ opruiing. Zij was niet op de A7 aanwezig.” Dat zij desondanks de hoogste straf heeft gekregen van de rechtbank, noemt hij ,,moeilijk aan cliënte uit te leggen”.

Het hoger beroep vindt waarschijnlijk in het najaar van volgend jaar plaats in het gerechtshof in Leeuwarden.

Inzamelactie

Meteen na de veroordeling begon Robin van Prattenburg een inzamelactie op doneeractie.nl. Dat leverde 200.000 euro op. Van dat geld worden de kosten van het hoger beroep betaald. Volgens Van Prattenburg is het bedrag daarvoor ruim voldoende. Geld dat overblijft krijgt in overleg met Douwes een andere bestemming.

Eerder werd via doneeractie.nl ook geld ingezameld voor de juridische kosten van de groep Friezen. Die pot van 43 mille was leeg.

