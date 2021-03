Nelke (22) fietst naakt over Museumplein uit protest tegen rechtse politiek

De twee vriendinnen willen op deze manier hun onvrede uiten over de verkiezingsuitslag. Mast: ,,Wij zijn geschokt over de opkomst van extreemrechtse partijen en over het feit dat er wéér een kabinet-Rutte komt. Een kabinet dat niet transparant is, aan selectief geheugenverlies lijdt, en tot alleen maar meer polarisatie zal leiden.”

Ze verwijst naar de toeslagenaffaire, een ‘ontoereikend klimaatbeleid’ en het ‘uithollen’ van het zorgstelsel. De vriendinnen wilden bewust gebruik maken van hun ‘bevoorrechte witte lichamen’.

Vrouwelijk naakt

Ze lieten zich inspireren door de legende Lady Godiva. Deze vrouw reed in het jaar 1900 naakt op een paard door een klein dorpje in Frankrijk, uit protest tegen zwaardere belastingen die haar man had ingevoerd. Mast: ,,Zij was zich heel goed bewust van wat vrouwelijk naakt teweeg kan brengen; het trekt ieders aandacht.”

Of ze het spannend vond? ,,Eigenlijk alleen op het moment dat ik mijn kleding uitdeed en probeerde bovenop de bagagedrager te staan; daar bleek ik niet atletisch genoeg voor,” lacht Mast. Dat de fietsketting er halverwege de rit af zou vallen, hadden ze ook niet verwacht.

Toen Mast haar kleren weer aantrok, werden ze benaderd door de politie. Zij kwamen niet zozeer vanwege het protest, maar omdat ze hadden begrepen dat er een naakte vrouw over het plein rende. ,,Dat is eigenlijk precies waar het mij om gaat: ze waren niet geïnteresseerd in wat ik te zeggen had, alleen in het feit dat ik naakt was.”

