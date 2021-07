Nepcollectanten Rode Kruis vragen om geld voor watersnood

Boetes voor ramptoeris­ten in Mid­den-Lim­burg: ‘We zijn er nog lang niet’

18 juli De gemeente Echt-Susteren waarschuwt vandaag dat er boetes worden uitgedeeld als mensen die er niks te zoeken hebben zich begeven in het gebied tussen het Julianakanaal en de Maas. In dit gebied geldt een noodverordening. Iedereen die er niet woont of geen hulpverlener is moet er weg blijven, aldus de Midden-Limburgse gemeente.