Nertsenfokkers zien ‘verdachte bewegingen’ rond bedrijven en vragen om onderzoek

video Nooit werd het zó warm in september en beleefden we zo'n late tropische dag

15 september In Nederland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten in september. Dat gebeurde in het Brabantse Gilze-Rijen, waar het kwik steeg tot maar liefst 35,1 graden Celsius. Daarmee werd het record van bijna 100 jaar geleden verbroken, meldt Weerplaza.